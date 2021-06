Limburgse machinist laat 15-jarige jongen zelfstandig trein besturen

Vervoersbedrijf Arriva heeft een onderzoek ingesteld naar een machinist in Echt in Limburg die een jongen van 15 een trein liet besturen. De machinist nam alles op en het filmpje is afgelopen nacht op Dumpert geplaatst. In de trein zat zeker een passagier.

Te zien is hoe de jongen op de stoel van de machinist gaat zitten, de deuren sluit en wegrijdt. Ook zwaait hij professioneel naar de machinist van een tegemoetkomende trein. Hij lijkt volkomen op zijn gemak achter het besturingspaneel.

De machinist geeft hem instructies. "Die hebben geen flauw idee", zegt hij als hij inzoomt op het schermpje waar een passagier te zien is. "Dat een kind van 15 aan het rijden is," vult de jongen aan.

Machinist weg

De video is ongeveer twee weken geleden opgenomen, laat Arriva in een verklaring weten. De machinist werkt niet meer voor het vervoersbedrijf. Het is niet duidelijk of hij is ontslagen of zelf is vertrokken. Ook is niet bekendgemaakt of er aangifte is gedaan tegen de man.

Over het onderzoek zegt Arriva: "Arriva heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit wordt niet geaccepteerd. We hebben hiervan melding gemaakt en een onderzoek ingesteld, dat loopt momenteel."