Van cupmaten raden tot 'seksmails': werknemers melden seksuele intimidatie vaak niet

In de afgelopen tien jaar heeft 16 procent van de Nederlanders te maken gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer, vrouwen twee keer vaker dan mannen. Maar slechts 37 procent van de slachtoffers maakt daar melding van, concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek onder 2000 werknemers en 300 werkgevers.

De belangrijkste reden is dat slachtoffers vaak denken dat hun situatie niet ernstig genoeg is. Ze vragen zich af wat seksuele intimidatie precies is en wanneer een grapje overgaat in grensoverschrijdend gedrag. Ook zijn sommige slachtoffers bang dat ze de situatie overdrijven. Zij hebben bepaald gedrag dan weliswaar als seksueel ongewenst ervaren, maar zeggen dat "er niet werkelijk iets is gebeurd", staat in het onderzoek.

De impact van seksuele intimidatie op werknemers is heel groot, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, in het NOS Radio 1 Journaal. "Zeker als het langer duurt en het niet bij een enkele opmerking of grap blijft. Werknemers voelen zich er onprettig door en gaan soms minder goed functioneren." In de horeca en zorg komt seksueel intimiderend gedrag verder opvallend vaak voor, zegt Van Dooijeweert.