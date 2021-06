Oranjefans onderweg naar Boedapest: 'Het wordt een groot feest'

Op Schiphol wapperden deze ochtend overigens niet alleen oranje vlaggen. Veel supporters liepen rond met regenboogvlaggen met de de Hongaarse tekst A szerelem mindenkié, wat 'liefde is voor iedereen' betekent.

De uitdeelactie is een initiatief van KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum. Hij hoopt Oranjefans ervan te overtuigen om zich in Hongarije uit te spreken voor acceptatie en gelijkwaardigheid. "We willen als oranjelegioen een statement maken door te zeggen: wat jullie daar doen rond die homowetgeving, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Liefde is voor iedereen."

Hongarije voerde woensdag een omstreden anti-homowet. Met die wet verbiedt Hongarije boeken, films en andere media met seksuele inhoud die niet heteroseksueel is. Ook reclame-uitingen waarin homo- of transseksualiteit als normaal wordt voorgesteld mag niet meer worden getoond. Daarop is veel kritiek. Rutte zei eerder deze week dat als het aan hem ligt, er voor Hongarije geen plek meer is aan de Europese tafel als het de wet niet intrekt.

Het Nederlands elftal speelt vandaag in de achtste finale van het EK voetbal tegen Tsjechië. De aftrap in het Ferenc Puskás-stadion is om 18.00 uur. Vanaf 21.00 uur nemen België en Portugal het tegen elkaar op in Sevilla.

Duizenden supporters waren gisteren al in de Hongaarse hoofdstad. En ze laten flink van zich horen: