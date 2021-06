Britse minister Hancock stapt op na niet naleven afstandsregels tijdens affaire

Hancock lag ook onder vuur vanwege onthullingen van Dominic Cummings, een voormalig adviseur van Boris Johnson. Cummings openbaarde appberichten waarin Johnson Hancock "totally fucking hopeless" noemde.

Na het opstappen van Hancock had Johnson beduidend vriendelijker woorden voor hem over. Volgens Johnson kan Hancock "zeer trots zijn op wat hij bereikt heeft in het tegengaan van de pandemie".

Cummings had vorig jaar te maken met een vergelijkbare situatie als Hancock. Nadat er een nationale lockdown van kracht was geworden, maakte Cummings een reis van Londen naar de regio Durham. Dat was in strijd met de geldende coronamaatregelen.

De opvolger van Hancock is Sajid Javid. Die aanstelling is opmerkelijk. Begin vorig jaar stapte Javid nog op als minister van Financiën nadat hij had geweigerd zijn politieke adviseurs te ontslaan, en te laten vervangen door adviseurs die door Boris Johnson waren aangewezen.