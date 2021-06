Britse minister zegt sorry na onthulling affaire met assistent

In een verklaring zegt Hancock dat hij zich in dit geval niet hield aan de afstandsregels en biedt hij zijn verontschuldigingen aan "omdat ik mensen heb teleurgesteld". Hij vraagt verder om privacy voor zijn gezin en zegt dat hij eraan wil blijven werken om het land uit de pandemie te krijgen.

Coladangelo heeft vooralsnog niet gereageerd op de onthulling van de affaire. De twee zouden elkaar al sinds begin deze eeuw kennen, toen ze allebei in Oxford studeerden.

Volgens het boekje?

Oppositiepartij Labour wil van de regering-Johnson weten of de benoeming van Coladangelo wel volgens het boekje is verlopen. Hancock gaat daar in zijn verklaring verder niet op in. Een woordvoerder van zijn departement zegt dat alle procedures zijn gevolgd bij haar aanstelling.

Coladangelo is sinds september in dienst van Volksgezondheid als een zogenoemd niet-uitvoerende directeur. De adviesfunctie behelst volgens de BBC zo'n vijftien à twintig werkdagen per jaar, waarvoor ze 15.000 pond (17.500 euro) betaald krijgt.

De positie van Hancock is de laatste tijd al verzwakt. Dat komt voornamelijk door toedoen van de oud-topadviseur van premier Johnson, Dominic Cummings. Hij publiceerde vorige week appjes van Johnson waarin die Hancock verdomd hopeloos noemt. Johnson zei later dat Hancock nog altijd zijn volste vertrouwen heeft.