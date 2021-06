Startschot Erdogan voor aanleg alternatief Bosporus, burgemeester spreekt van bedrog

De bouw van het kanaal kost omgerekend 12,5 miljard euro. In potentie levert het Turkije echter ook geld op. In het Verdrag van Montreux uit 1936 is afgesproken dat commerciële schepen in vredestijd vrije doorgang hebben door de Bosporus. Turkije mag daarom geen tol heffen. Het nieuwe kanaal zou volgens Turkije niet onder dat verdrag vallen en daarmee kan Turkije passerende schepen een bedrag in rekening brengen.

Ex-admiralen opgepakt

Rusland is niet blij met het nieuwe kanaal. In het Verdrag van Montreux is afgesproken dat landen die niet aan de Zwarte Zee grenzen maar beperkt oorlogsschepen door de Bosporus mogen sturen. Voor landen die wel aan de Zwarte Zee grenzen, zoals Rusland, geldt dat niet.

Turkije krijgt door het nieuwe kanaal daarom meer autonomie over welke oorlogsschepen de Zwarte Zee op kunnen. Om tegenwicht aan de Russische aanwezigheid te kunnen bieden zou Turkije in theorie dus meer Amerikaanse schepen in de Zwarte Zee kunnen toelaten als het kanaal geopend is.

In Turkije klinkt ook om deze reden kritiek. 104 voormalige hooggeplaatste marineofficieren schreven in een verklaring te vrezen voor de veiligheid van Turkije. De spanningen in de regio kunnen oplopen als Turkije het Verdrag van Montreux omzeilt, zeggen de officieren. Tien ex-admiralen werden na de kritische verklaring opgepakt.