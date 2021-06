Excuses Bilal Wahib voor veelbesproken livestream, regeling met slachtoffer

Acteur en rapper Bilal Wahib heeft een regeling getroffen met de jongen die hij in maart in een livestream uitdaagde om in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te laten zien. De jongen van 12 ging daarop in; de zaak leidde vervolgens tot veel commotie.

Wahib zei in Op1 dat hij spijt heeft van zijn actie. Ook bood hij via de camera excuses aan. Wahib heeft de jongen zelf sinds het incident niet gesproken. Wel heeft hij een gesprek gehad met zijn ouders.

Met het slachtoffer is volgens Wahib een financiële regeling getroffen. Een bedrag is niet bekend. Op de vraag of het gaat om de 17.000 euro die de jongen in de livestream waren beloofd, kon de artiest naar eigen zeggen niet ingaan.

Boycot

Na de livestream werd Wahib, bekend van onder meer Mocro Maffia, opgepakt op verdenking van het verspreiden van kinderporno. NPO 3 verbrak de samenwerking met hem en veel radiozenders besloten muziek van de acteur en rapper niet meer te draaien.

In Op1 zei Wahib dat het incident voor hem begon als grap. Hij sprak van "een domme manier van humor hebben". Pas later kwam bij hem het besef dat hij een fout had gemaakt, zei hij. Tegen Wahib is uiteindelijk geen aangifte gedaan.

Advocaat Richard Korver, die de jongen en zijn familie bijstaat, noemt het schadelijk en betreurenswaardig dat de kwestie weer wordt opgerakeld. Zijn cliënt heeft daar last van, zegt Korver.