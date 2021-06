Nabestaanden van Hümeyra zijn opgelucht: 'Rechtvaardige uitspraak'

De familie van de doodgeschoten scholiere Hümeyra is blij met de uitspraak van de rechter in het hoger beroep in de zaak. "Ze hadden er maar één woord voor: rechtvaardig", zegt hun advocaat Nelleke Stolk.

Het hof veroordeelde de 34-jarige Bekir E. vanmorgen tot twintig jaar cel en tbs wegens moord. Eerder had hij veertien jaar gekregen voor doodslag, maar volgens het hof is bewezen dat E. met voorbedachten rade handelde. Dat betekent dat sprake is van moord en niet van het juridisch minder zware delict doodslag.

Het hof heeft met de uitspraak bevestigd wat de nabestaanden van Hümeyra al vanaf dag één hebben gezegd, zegt Stolk. Volgens haar zijn ze blij en opgelucht, hoewel dat misschien niet de juiste woorden zijn, omdat Hümeyra er niet mee terugkomt. "Maar vanaf nu kunnen ze kijken hoe ze alles weer kunnen opbouwen. Dat is lastig, maar deze uitspraak zal daar zeker bij helpen."

Onvoldoende bescherming

Bekir E. schoot zijn 16-jarige ex-vriendin Hümeyra in 2018 van dichtbij dood in het fietsenhok van haar school in Rotterdam. Op dat moment had E. een contactverbod, omdat hij Hümeyra en haar familie al maandenlang stalkte en bedreigde.

Uit onderzoek bleek later dat de instanties waar de scholiere had aangeklopt voor hulp langs elkaar heen hadden gewerkt. Daardoor werd Hümeyra onvoldoende beschermd. Als er duidelijke afspraken waren gemaakt over deze ernstige stalkingszaak, had Hümeyra misschien nog geleefd, zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid destijds in een reactie.

Stalking herkennen

Volgens advocaat Stolk heeft de zaak van Hümeyra wat dat betreft "enorme opschudding" veroorzaakt. De zaak heeft tot een aantal verbeterpunten geleid bij de politie. Zo zijn er hulpmiddelen ontwikkeld waarmee de politie stalkingszaken op tijd kan herkennen en de veiligheidsrisico's beter kan inschatten.

Als de situatie daarom vraagt, worden veiligheidsmaatregelen genomen, laat een woordvoerder weten. "Hierbij overlegt de politie met partners als Veilig Thuis en het Openbaar Ministerie."

Maar volgens advocaat Stolk zijn we er nog lang niet. "Ik heb stalkingszaken waarin ik sommige dingen weer zie gebeuren. Dat iemand bij de receptie van het politiebureau aankomt en zegt te worden gestalkt en dat dan niet de alarmbellen afgaan. Dit blijft een punt van zorg. De kennis bij de politie moet echt nog verder omhoog."

De woordvoerder van de politie zegt dat het verbeterproces met het invoeren van de hulpmiddelen nog niet klaar is. Daarom wordt ook geïnvesteerd in bijvoorbeeld trainingen waarmee politiemedewerkers stalking eerder en beter leren herkennen. "Dat is een zorgvuldig en intensief traject, dat nog loopt."

Voorkomen

Zowel Stolk als de politie vreest dat zaken als die van Hümeyra niet helemaal te voorkomen zijn. "Met een dader zoals deze kan dat misschien niet, maar je moet wel het maximale aan veiligheid bieden", vindt advocaat Stolk.

"De fouten die in de zaak-Hümeyra zijn gemaakt, mogen niet meer voorkomen", zegt de politie. "Een slachtoffer dat zich bij de politie of een andere instantie meldt, moet serieus worden geholpen. Daar werken alle betrokken organisaties aan, maar helaas zijn risico's nooit helemaal uit te sluiten."