Dertig jaar cel voor terrorist die Franse militairen aanviel

Een Egyptenaar die vier jaar geleden in Parijs een militaire patrouille aanviel met twee kapmessen, is door een Franse rechtbank veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf.

Volgens de rechtbank bereidde hij de aanval maandenlang voor, en reisde hij een kwart van de wereld rond om zijn plan uit te voeren. In een video zwoer de aanvaller trouw aan IS. De terreurgroep eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag nooit op.

Kunst vernietigen

Abdalla El Hamahmi probeerde op 3 februari 2017 het ondergrondse winkelcentrum bij museum het Louvre binnen te dringen. Onder het roepen van Allahoe akbar viel hij een militair aan. Die raakte gewond aan zijn hoofd. Andere militairen schoten de aanvaller neer. Hij raakte zwaargewond.

Tijdens het proces verklaarde de 33-jarige Egyptenaar dat hij protesteerde tegen de aanwezigheid van Frankrijk in Syrië. Hij zei ook dat hij van plan was Franse kunstvoorwerpen te vernietigen. In het Louvre hangt onder meer de Mona Lisa.