Zuid-Afrikaanse broers verdwijnen met 2 miljard euro aan bitcoins

Twee Zuid-Afrikaanse broers, oprichters van een handelsplatform voor cryptomunten zijn, met meer dan 2 miljard euro aan bitcoins, verdwenen. Als ze het geld hebben gestolen zou het om de grootste diefstal van cryptomunten ooit gaan, schrijft persbureau Bloomberg News.

In totaal worden er 69.000 bitcoins vermist. De waarde staat nu op iets meer dan 29.000 euro per bitcoin.

Op het handelsplatform van de broers, Africrypt, konden beleggers investeren in de cryptomunt. Hun klanten hadden in april in de gaten dat er iets mis was. Volgens de broers was het bedrijf slachtoffer geworden van een hack. Ze vroegen de beleggers om niets tegen de autoriteiten te zeggen, want dit zou het terugvinden van de bitcoins in de weg zitten.

'Onmiddellijk achterdochtig'

Enkele beleggers vertrouwden de broers niet en besloten een advocatenkantoor in de arm te nemen. "We waren onmiddellijk achterdochtig", zei dat advocatenkantoor. "Bovendien verloren de medewerkers van Africrypt zeven dagen voor de vermeende hack toegang tot het systeem."

De broers zijn sindsdien spoorloos: telefoontjes gaan meteen naar voicemail, de website van het handelsplatform ligt plat en ook de bitcoins zijn door middel van zogenoemde 'mixers' onvindbaar. Een mixer brengt bitcoins van allerlei gebruikers in één grote pot samen. Die worden met nieuwe transacties weer onder de oorspronkelijke eigenaars verdeeld. Op die manier is de herkomst veel moeilijker te traceren.

Een formeel onderzoek van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten zou lastig zijn; cryptomunten zijn geen officiële valuta. Volgens Bloomberg zou dit incident een nieuwe stimulans kunnen zijn voor meer toezicht op de markt van cryptohandel.