Regenboogacties zijn steun voor Hongaarse lhbti'ers, 'maar wet is wet'

Keulen, Berlijn, Brussel, Groningen, Frankfurt, Gent, Amsterdam: het is een greep uit de steden waar gisteravond in regenboogkleuren verlichte stadions en andere gebouwen te zien waren. Het doel: aandacht vragen voor een omstreden wet die in Hongarije wordt ingevoerd en onder meer lhbti-voorlichting voor minderjarigen verbiedt.

Adam Gyarmati is blij met de regenboogactie. De 28-jarige Hongaar woont sinds iets meer dan een jaar in Boedapest, na daarvoor 2,5 jaar in Nederland te hebben gewoond en gewerkt. "Het is fijn om te zien dat andere landen zich solidair tonen met Hongarije. Misschien dat zo'n actie sommige mensen bewust maakt van de discriminatie en moeilijkheden die lhbti'ers in Hongarije ervaren."

De 'regenboogactie' was gisteravond, tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije die in München werd gespeeld. Het gemeentebestuur van die Duitse stad wilde aanvankelijk het voetbalstadion in regenboogkleuren verlichten, maar daar ging de UEFA niet in mee. Als reactie verschenen de kleuren op onder meer deze gebouwen: