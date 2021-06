Rusland waarschuwt Britten niet nogmaals te 'provoceren' in Zwarte Zee

Het Verenigd Koninkrijk heeft Rusland geprovoceerd door met een marineschip in de buurt te varen van het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd. Dat zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov in reactie op een incident in de Zwarte Zee gisteren.

De onderminister van Defensie Rjabkov waarschuwt dat de Russische grenzen zullen worden beschermd, met "alle middelen, diplomatiek, politiek en militair als het nodig is".

Het is nog steeds onduidelijk wat er gisteren precies is gebeurd. Volgens Moskou heeft de Russische marine waarschuwingsschoten gelost en bommen laten vallen in de buurt van het Britse schip. Londen ontkent de beschietingen en stelt dat het schip door internationale wateren voer, onderweg van Oekraïne naar Georgië, langs de Krim.

Aan boord van het Britse schip was een BBC-journalist. In zijn reportage zijn schoten te horen, maar volgens de journalist niet in de richting van het schip: