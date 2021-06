Vattenfall verkoopt helft windpark voor Hollandse kust aan BASF

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall verkoopt de helft van het windpark Hollandse Kust Zuid aan het Duitse chemieconcern BASF voor 1,6 miljard euro. Komende maand start de bouw van het windpark voor de Zuid-Hollandse kust. Het gaat om 140 windturbines die gezamenlijk 1,5 gigawatt stroom opwekken, wat gelijk staat aan het verbruik van anderhalf miljoen huishoudens.

Het windpark komt 18 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort en wordt - even - het grootste windpark ter wereld. De windmolens worden grotendeels zonder subsidie gebouwd; de Nederlandse overheid zorgt voor de vergunning, het bodemonderzoek en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Hollandse Kust Zuid is het tweede grote windpark voor de Nederlandse kust. Het eerste werd afgelopen jaar opgeleverd door het Deense Ørsted en een combinatie van Shell, Eneco en Van Oord.

Nieuwe investeringen

Shell en Eneco starten binnenkort ook de bouw van het windpark Hollandse Kust Noord. In 2030 moet er voor 11 gigawatt aan wind op zee in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn gebouwd en er wordt al gesproken over nog eens 10 gigawatt extra om aan alle klimaatdoelen te kunnen voldoen.

Het is niet ongebruikelijk dat energiebedrijven een deel van hun windparken verkopen aan derden en lange termijn contracten afsluiten voor de afname van elektriciteit. De bouwers creëren hiermee kapitaal voor nieuwe investeringen en lange termijn zekerheid voor de opbrengst van de elektriciteit.

Zo verkocht Ørsted recentelijk de helft van het windpark Borssele 1&2 aan het investeringsfonds van de Noorse Bank. Shell, Eneco en Van Oord verkochten de helft van Borssele 3&4 aan de internationale vermogensbelegger Partners Group.

De helft van de energie van het nog te bouwen windpark Hollandse Kust Noord is door Shell en Eneco verkocht aan de Amerikaanse multinational Amazon.

Stroom voor datacentrum

De verkoop van groene stroom uit Nederland aan het buitenland leidt ook tot onrust, weet Vattenfall, dat recentelijk het grootste windpark op land in Nederland opleverde. Bewoners van de Wieringermeer, in de kop van Noord-Holland, reageerden boos dat de overlast van de windmolens voor hen is, maar het grootste deel van de opgewekte elektriciteit naar het datacentrum van het Amerikaanse Microsoft gaat.

Vattenfall kocht in 2009 het Nederlandse Nuon dat twee jaar geleden de naam van de Zweedse eigenaar kreeg.

Bestuursvoorzitter Anna Borg van Vattenfall liet vandaag in een digitale persconferentie aan de NOS weten dat het bedrijf zich bewust is van de onrust, maar ze benadrukte dat een groot deel van de stroom van het windpark op zee nog steeds naar de Nederlandse consument zal gaan. "De overgang naar duurzame energie is een Europees project", verdedigde Borg het besluit tot de verkoop aan BASF.

De Duitse chemiereus gaat de elektriciteit gebruiken voor de productie in de op één na grootste fabriek van het concern in Antwerpen. Eerder al sloot BASF een contract met het Duitse RWE voor de aanleg van een windpark van 2 gigawatt ten behoeve van de productie op hun grootse locatie in het Duitse Ludwigshafen.