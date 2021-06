Meer meldingen van discriminatie in corona- en Black Lives Matter-jaar 2020

Het aantal meldingen van discriminatie bij meldpunten en organisaties als de politie en de Nationale Ombudsman is in 2020 sterk toegenomen. Dat concludeert Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, na bestudering van alle geregistreerde incidenten. De meeste meldingen gingen over discriminatie op grond van huidskleur of afkomst.

De opstellers van het rapport zien een mogelijk verband met de grote Black Lives Matter-demonstraties in 2020, waardoor meer meldingen van discriminatie werden gedaan. Ook sluiten zij niet uit dat de maatschappelijke spanningen daarover tot meer meldingen hebben geleid.

Ook de coronapandemie is zichtbaar in de geregistreerde discriminatiemeldingen, zegt Frederique Janss, voorzitter van Discriminatie.nl in het NOS Radio 1 Journaal. "Denk daarbij aan mensen met een handicap die geen mondkapje kunnen dragen en de toegang ontzegd werd in winkels, maar ook aan Aziatische Nederlanders die werden uitgescholden en nageroepen op straat."

Radio 10-lied

Aan het begin van de coronacrisis werd het virus door sommigen als 'Chinese ziekte' gezien. Zo kwam Radio 10-DJ Lex Gaarthuis met het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen. 57 Chinees-Nederlandse organisaties deden daarop aangifte tegen Gaarthuis, maar het Openbaar Ministerie oordeelde dat het lied "binnen de context van de artistieke expressie" past.

In april werden in Amsterdam gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme: