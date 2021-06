Door heel Duitsland verlichte stadions, ook hier regenboogkleuren

Bij de EK-wedstrijd Hongarije-Duitsland (2-2) in München mocht het niet, maar andere stadions in Duitsland werden de afgelopen avond verlicht in regenboogkleuren. De acties waren een reactie op het UEFA-besluit om regenboogverlichting bij het stadion in München niet toe te staan; de stad had daarmee willen protesteren tegen nieuwe anti-homowetgeving in Hongarije.

En niet alleen stadions werden verlicht: zo waren in Nederland meerdere stadhuizen en de Rotterdamse Erasmusbrug te zien in de kleuren van de lhbti-beweging.

Check de video voor beelden uit onder meer Rotterdam en Amsterdam; in de foto's hieronder zie je nog meer.