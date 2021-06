Man (74) opgepakt vanwege mishandeling hond bij trainingsclub

De politie heeft een 74-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van een hond. Hij zou het dier meerdere keren hebben geslagen en geprikt met een veedrijver, op een trainingsclub waar onder meer politiehonden worden opgeleid.

De verdachte heeft geen banden met de politie, meldt het Openbaar Ministerie. De mishandeling bij de club in Gemonde kwam in maart aan het licht nadat het onderzoeksprogramma Zembla beelden toonde. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Politiehonden (KNPV) deed na de uitzending aangifte. De verdachte heeft de hond al een paar maanden niet meer in zijn bezit.

De officier van justitie noemt de beelden "vreselijk om te zien". "Ik ben blij dat de KNPV eerder al actie heeft ondernomen in de richting van de verdachte. Wij gaan nu verder aan de slag met de strafrechtelijke kant van de zaak."

'Op grote schaal mishandeld'

Klokkenluiders van de KNVP zeiden in maart tegen Zembla dat politiehonden bij hun training vaak worden mishandeld. De politie ontkende destijds dat de mishandelingen op grote schaal gebeuren. "Zembla maakt van de uitzondering de regel. Als politiemensen iets zien dat niet in de haak is, dan worden ze geacht daartegen op te treden", zei een woordvoerder toen.