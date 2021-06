Nederland blijft ondanks afname grootste vleesexporteur van de EU

Nederland is nog steeds de grootste vleesexporteur van de EU, ondanks een afname vorig jaar. De vleesuitvoer bedroeg vorig jaar 8,8 miljard euro,

De totale Nederlandse vleesketen was in 2020 goed voor bijna 100.000 voltijdbanen en 1,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Of de daling ten opzichte van 2019 met de coronacrisis te maken heeft, is niet zeker.

Vorig jaar was Nederland de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees en de tweede exporteur van pluimveevlees. De belangrijkste bestemmingen zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en China, waar voornamelijk varkensvlees heengaat.

Veestapel

Over de veestapel is in Nederland de laatste jaren veel discussie. Dat werd aangewakkerd door het voorstel van D66 om de veestapel te halveren. In twintig jaar is de Nederlandse export van vlees anderhalf keer zo groot geworden. De veehouderij is goed voor de helft van de emissies van de landbouw.

De Europese Rekenkamer concludeerde maandag dat de emissies van de veehouderij in de EU niet gedaald zijn sinds 2010. Er zouden volgens de Rekenkamer bij het Europese landbouwbeleid grenzen gesteld moeten worden aan de veestapel. Afbouw moet worden gestimuleerd om zo de uitstoot van de landbouw te verminderen.

Daar maakt de Rekenkamer wel een belangrijke kanttekening bij; de Nederlandse vleesconsumptie moet omlaag omdat er anders elders vlees geproduceerd zal worden voor de Nederlandse markt. De vleesconsumptie in Nederland is in 2018 en 2019 gestegen tot zo'n 39 kilo vlees per persoon.