Nederlanders smullen van vleesvervangers, maar marktaandeel klein

"We hebben de afgelopen jaren een toename van de productie van vleesvervangers gezien van 20 tot 30 procent per jaar", zegt Vogelenzang. Volgens hem zijn het met name jongeren die nu bewuster hun voedsel kiezen.

Ook denkt Vogelenzang dat corona tot meer verkoop van vleesvervangers heeft geleid. "Sommige mensen zijn zich zorgen gaan maken over de bio-industrie en komen tot de conclusie dat een pandemie door mensen wordt veroorzaakt, in de manier hoe wij omgaan met dieren."

Duitsland heeft in Europa de grootste afzetmarkt voor plantaardige vlees en zuivel, zoals kaas. Dat biedt volgens Moleman van ProVeg ook kansen voor ons land. "Nederland is van oudsher een grote exporteur van vlees en heeft veel kennis over de vleesverwerking. Die kennis en ons uitgebreide distributienetwerk kunnen ook worden gebruikt voor vleesvervangers. Daarnaast is onze plantaardige kaasmarkt nog maar pas opgestart, maar de populariteit neemt snel toe."

Ook meer echt vlees

Toch is ondanks de opkomst van vleesvervangers in 2018 en 2019 ook de vleesconsumptie in Nederland gestegen. Gemiddeld werd er in die jaren zo'n 39 kilo vlees per Nederlander gegeten.

De cijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar Wageningen University & Research verwacht dat er in 2020 minder vlees gegeten is omdat de horeca, waar men vaker voor vlees kiest, lange tijd gesloten was. Wel werd er meer vlees bij de slager en de supermarkt verkocht.