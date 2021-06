Duits leger installeert eerste rabbijn in bijna negentig jaar tijd

Voor het eerst in bijna negentig jaar beschikt het Duitse leger weer over een rabbijn. De Hongaar Zsolt Balla wordt vandaag officieel geïnaugureerd als opperrabbijn van de Bundeswehr. In 1933 werden Joden uit het Duitse leger verbannen nadat Adolf Hitler aan de macht was gekomen. De komst van een legerrabbijn in Duitsland werd eind 2019 aangekondigd.

In totaal worden er tien joodse geestelijk verzorgers in het leger benoemd. Naar schatting dienen er tussen de 80 en 300 joden in het Duitse leger. De benoeming van Balla en zijn collega's is deels ook van symbolische waarde. De Duitse minister van Defensie noemde het besluit eerder "een krachtig signaal voor een divers en open leger".

De laatste jaren neemt het antisemitisme in Duitsland weer toe. Het leger heeft te maken met extreem-rechtse militairen binnen de rangen. Er werd vorig jaar een hervorming aangekondigd van de elite-eenheid KSK vanwege schandalen met het afspelen van extreem-rechtse rockmuziek en het brengen van de nazigroet. Sommige leden zouden openlijke neonazi's zijn. Inlichtingendiensten zeggen dat zo'n 500 Duitse militairen met rechts-extremistische sympathieën onderwerp zijn van onderzoek.

Toekomstvisie

Balla maakt zich zorgen om extreem-rechts binnen het leger, zegt hij tegen CNN: "Elke verantwoordelijke persoon zou dat moeten doen." Met zijn aanstelling zijn de problemen niet zomaar opgelost: "We moeten werken aan een toekomstvisie van hoe de Duitse maatschappij en het leger er over tien jaar uit moeten zien." Balla's taak wordt om antisemitisme te bespreken met Duitse soldaten, naast het verlenen van geestelijke ondersteuning aan joodse en niet-joodse soldaten.

Tot hij negen was, wist Balla zelf niet dat hij Joods was. Hij is de zoon van een Joodse moeder en een niet-Joodse vader en werd geboren in Boedapest. Toen hij na het zien van een brochure aan zijn moeder vroeg of hij naar een kerkdienst mocht, werd hem verteld dat hij Joods was. Zijn grootouders hebben de Holocaust overleefd.

Opperrabbijn Saksen

Later verhuisde Balla naar Duitsland, waar hij rabbijn werd in Leipzig. Hij blijft rabbijn in Leipzig en opperrabbijn van de deelstaat Saksen. De inauguratie vindt plaats in een synagoge in Leipzig.

Het Duitse leger heeft op dit moment alleen katholieke en protestantse geestelijken in dienst. Mogelijk worden er op een later moment ook imams benoemd. Het Nederlandse leger heeft joodse, katholieke, protestantse, humanistische, islamitische en hindoeïstische geestelijk verzorgers.