De vraag van vandaag: welke partijen gaan verder met de formatie?

Wie wil met wie onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet? Informateur Hamer wil daar vandaag een antwoord op krijgen van de zes partijleiders die nog over zijn in het formatieproces.

Hamer zei eind vorige week na een gesprek met het zestal samen dat de formatie in een impasse zit. De informateur vroeg de partijleiders om het weekend te gebruiken voor onderling overleg over een oplossing. En er is over en weer gesproken, maar niets wijst erop dat er overeenstemming is gevonden.

Deze middag komen de partijleiders langs bij de informateur om te vertellen hoe het volgens hen verder moet. Ze komen afzonderlijk: VVD-leider Rutte, PvdA-leider Ploumen, Klaver van GroenLinks, ChristenUnie-voorman Segers en Hoekstra van het CDA. D66-leider Kaag spreekt ook met Hamer, maar omdat ze in het buitenland is, gaat dat digitaal.

De patstelling waar de partijen al maanden in zitten, ziet er als volgt uit: VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks, die twee linkse partijen op hun beurt willen niet zonder elkaar, D66 wil niet met de ChristenUnie en die partij wil pas aanschuiven als er echt geen andere optie meer is.

Andere opties

Wat betreft de inhoud is de informateur al wel klaar met haar opdracht. De partijen zijn het in grote lijnen eens over wat er moet gebeuren rond het economisch herstel na corona en de transitie op de langere termijn. Maar voordat Hamer haar eindverslag kan inleveren, moet ook duidelijk zijn welke partijen verder kunnen formeren.

Mocht het haar niet duidelijk worden wie van de zes met elkaar willen, dan heeft Hamer nog andere opties. De informateur kan bijvoorbeeld vragen aan VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag, de twee winnaars van de verkiezingen, om samen een regeerakkoord te schrijven. Of ze vraagt dat aan de huidige premier alleen. Andere partijen kunnen zich dan aansluiten op basis van de plannen.