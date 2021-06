Op vakantie, naar evenement of discotheek: wat heb je daarvoor nodig?

Het mag (bijna) weer: op vakantie, naar evenementen en naar discotheken. Maar je moet daarvoor wel bewijzen dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Hoe werkt dat precies de komende maanden? Hieronder geven we uitleg per scenario.

Ik wil op vakantie binnen de EU

Check altijd eerst de kleurcode van het land, adviseert de Rijksoverheid. Op de site van Buitenlandse Zaken staan de regels per land die op dit moment gelden. Is een land oranje, dan is het advies om alleen te reizen als het noodzakelijk is. Vakanties zijn wel mogelijk naar gele en groene landen, bij een geel land wordt gevraagd alert te zijn op risico's.

Vanaf 1 juli is het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) beschikbaar. Dat is een QR-code die je kunt uploaden in de CoronaCheck-app. Hoe werkt dat?

Download eerst de CoronaCheck-app uit de App Store of de Play Store.

Log in met je DigiD. Als je er bij de vaccinatie toestemming voor hebt gegeven, worden je vaccinatiegegevens automatisch opgehaald bij het RIVM, de GGD of het ziekenhuis. Als dat niet automatisch werkt, kun je je vaccinatiebewijs ook zelf toevoegen aan de app. Op de site van de Rijksoverheid komt binnenkort informatie over hoe dat werkt.

Ben je niet (volledig) gevaccineerd, dan kun je ook een testbewijs uploaden. Vanaf 1 juli kun je een gratis testafspraak maken voor reizen in juli en augustus. Als je negatief test, dan krijg je bij de uitslag een ophaalcode. Die code kun je invoeren op de CoronaCheck-app.

Heb je corona gehad en kun je dat ook aantonen met een positieve PCR-test? Dan kun je ook een zogenoemd herstelbewijs uploaden in de CoronaCheck-app. Dat gebeurt automatisch als je met je DigiD inlogt op de app. Het werkt alleen als de positieve test tussen de 12 dagen en 180 dagen oud is.

Als je de QR-code in de app (of uitgeprint) hebt, kun je die laten scannen als je op reis gaat. Bijvoorbeeld voordat je het vliegtuig ingaat of als je met de auto de grens overgaat.

Ik wil op vakantie buiten de EU

Voor reizen buiten de EU gelden andere regels en die zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Voor Turkije is bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs nodig of een negatieve PCR-test die niet meer dan 72 uur oud is. Ander voorbeeld: voor de Verenigde Staten geldt op dit moment nog een inreisverbod voor inwoners van Schengenlanden. Check de regels per land dus bij de reisadviezen van Buitenlandse Zaken.