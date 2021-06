Verbazing in buurlanden: Nederland versoepelt wel heel snel

Een paar aankondigingen springen eruit voor de epidemioloog. Een daarvan is dat de mondkapjesplicht ook bij contactberoepen vervalt. Dat is een risico, zegt Tostmann. "In een supermarkt is het contact heel vluchtig, Bij een kapper of masseur heb je toch wat langer en nauwer contact. En als iemand dan positief is, heb je toch sneller een besmetting te pakken."

Een ander risico is het openen van de horeca na 22.00 uur. "Officieel moeten mensen anderhalve meter afstand bewaren, maar je kunt natellen dat dat niet overal zal gebeuren. Wat later op de avond blijft niet iedereen netjes aan de tafeltjes zitten in cafés. Ventileren verdient ook extra aandacht, en dat is niet één keer genoemd tijdens de persconferentie gisteren. Dat is een gemiste kans."

Uit het buitenland terugkerende vakantiegangers vormen een ander risico, verwacht Tostmann. "Bijvoorbeeld scholieren die naar allerlei feestoorden gaan. Laat ze van hun vakantie genieten, maar vraag ze wel om zich even rustig te houden na terugkomst en zich te laten testen. Dat snappen ze echt wel."

Brandjes blussen

Ook Patricia Bruijning, epidemioloog aan het UMC Utrecht, voorziet dat het op sommige plekken ingewikkeld wordt om vast te houden aan de basisregels. Voor discotheken is straks nog een toegangstest nodig, maar voor cafés niet. "Er is een grijs gebied. Van die cafés waar na 22.00 uur de muziek hard gaat, maar die niet het stempel nachtclub of discotheek hebben. Je weet van te voren dat het daar moeilijk wordt om je aan de regels te houden."

Er kunnen door de versoepelingen kleine brandjes ontstaan. Het gaat om de schaal van die brandjes, stelt Bruijning. Vorig jaar is het na de zomer misgegaan, waarschuwt ze. "Als mensen zich blijven testen en zich aan de basisregels houden en de coronamelder-app aanzetten, kun je die brandjes blussen. De vraag is: doen we dat ook? Het is een test voor Nederland."