Rutte: we zijn bijna uit de coronacrisis, maar we moeten waakzaam blijven

Samen voetbal kijken

Een belangrijke nieuwe versoepeling is dat er een eind komt aan de beperking op het thuisbezoek. Ook wordt niet meer voorgeschreven met hoeveel personen je in het park of op een andere buitenplek mag zitten. "Mensen mogen weer gasten ontvangen en samen voetbal kijken, maar op anderhalve meter", zo zei Rutte.

Ook restaurants, theaters, bioscopen en poppodia zijn niet meer aan een beperkt aantal bezoekers gebonden. Het toegestane aantal gasten hangt af van de beschikbare ruimte; bezoekers moeten wel op een vaste plaats zitten. In een museum of een winkel kan dat niet en moet er tenminste 5 vijf vierkante meter per bezoeker zijn.

Finaleplaats

Alle locaties gaan dus open met anderhalve meter afstand als voorwaarde. TV-schermen mogen weer in het café of op het terras worden geplaatst. "We hopen natuurlijk op een EK-finaleplaats", zei Rutte.

Het verbod op alcohol na 22.00 uur vervalt ook vanaf 26 juni. Er mag ook weer gezongen, geschreeuwd en geblazen worden, wederom op anderhalve meter. Amateurwedstrijden in de sport zijn dan voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar.

Gratis

Reizigers die in juli en augustus naar het buitenland willen en nog geen vaccinatie hebben, kunnen zich gratis laten testen. Reizigers krijgen het verzoek zich na de vakantie te laten testen. Er wordt gedacht aan het gratis bezorgen van thuistesten.

Het loslaten van de anderhalvemeterregel vindt Rutte onverantwoord. "Dat is echt een te groot risico."

Kijk hier hoe minister De Jonge waarschuwt voor nieuwe risico's;