Weer noodweer: appartementen Waddinxveen ontruimd, minitornado in België

Vrijdagavond was er ook al sprake van noodweer: zo zijn zeker zes huizen onbewoonbaar geraakt in Leersum en werden duizenden bomen verwoest. Vermoedelijk kwam dat door een valwind. In Noord-Holland viel vrijdag een enorme hoeveelheid regen.

Minitornado bij de zuiderburen

In België sloeg het noodweer gisteravond en vannacht hard toe. In Beauraing in de provincie Namen, bij de Franse grens, werd het overdekte terras van een café helemaal weggeblazen door een minitornado. Zeventien mensen raakten lichtgewond. Zeker vijftig gebouwen raakten beschadigd en veel bomen waaiden om. Een ooggetuige zegt dat het op een apocalyps leek.

In de dorpen Eprave en Mont-Gauthier werden enkele daken weggeblazen. In Laloux raakte het dak van de kerk beschadigd. Het noodweer trok daarna verder naar de provincie Oost-Vlaanderen, waar straten onder water liepen en zelfs een modderstroom ontstond.