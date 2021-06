Zeker zes huizen onbewoonbaar in Leersum, duizenden bomen omgewaaid

Een plaatselijke sport- en cultuurcentrum is ingericht als opvanglocatie. Daar kunnen mensen terecht met vragen over schadeherstel. Sinds vanochtend is een telefoonlijn geopend waar inwoners terecht kunnen met vragen over omgevallen bomen en schade aan hun huis. Verzekeraars krijgen schademeldingen binnen uit Leersum, maar kunnen nog niet zeggen hoe groot de schade is.

In totaal raakten er negen mensen gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis.

"Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen", zegt een woordvoerder. "Er zijn mensen die een boom op de serre kregen waar ze net nog zaten te eten. Die zijn door het oog van de naald gekropen."

Ook bij Janny vielen de bomen om: