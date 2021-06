Dag na noodweer: schrik verwerken, schade opnemen en opruimen

Door de omgevallen bomen raakten ook gasleidingen beschadigd. "Die zijn gisteravond en vannacht zo snel mogelijk gedicht om de gevaarlijke situatie onder controle te krijgen. Daardoor hoefden we geen mensen te evacueren", zegt burgemeester Naafs in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij prijst de inwoners van zijn gemeente om hun veerkracht en saamhorigheid. "Tot laat in de avond is er gezaagd en opgeruimd. Buurtbewoners zijn elkaar meteen te hulp geschoten om de weg vrij te maken voor de hulpdiensten. Veel inwoners die door de schade aan hun huis niet thuis konden slapen, hebben een slaapplek bij familie en vrienden in Leersum gevonden." Anderen zijn gisteravond opgevangen door het Rode Kruis.

De opgeruimde takken en bomen worden de komende dagen door de gemeente opgehaald. Sinds vanochtend is een telefoonlijn geopend waar inwoners terecht kunnen met vragen over omgevallen bomen en schade aan hun huis.

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland ging het gisteravond flink te keer. Volgens Weerplaza viel in Wijk aan Zee 88 millimeter regen; bijna 9 procent van wat normaal in een heel jaar valt. In Alkmaar stonden straten blank; in een ondergelopen spoortunnel werd gisteravond gezwommen.