Zo proberen GGD's ook de laatste mensen te bereiken voor een prik

Er zijn ook andere acties die gericht zijn op het bereiken van mensen in bijvoorbeeld kwetsbare wijken. Zo rijden er op meerdere plekken in Nederland prikbussen - door De Jonge op de coronapersconferentie spuitbussen genoemd. Wie dat wil, kan in zo'n bus informatie krijgen en de prik ook meteen laten zetten. Dat gebeurt momenteel in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Friesland. "Maar we blijven daarnaast ook kijken wat we nog meer kunnen doen", zegt een woordvoerder van GGD Fryslân.

Er zijn ook regionale GGD's die niet aan aanvullende acties doen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. GGD Hollands Noorden, GGD Gooi- en Vechtstreek en GGD Drenthe hebben niks op de planning staan. "We hebben geen grote zorgen, dus is er verder ook niets nodig", laat de dienst in Drenthe weten. "Een ludieke actie? Wij hebben gratis vaccins!"