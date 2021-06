Noodpompen ingezet in deel Noord-Holland vanwege zware regenval

In Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier noodpompen ingezet om het regenwater dat gisteravond viel zo snel mogelijk uit de polders te pompen. Met name aan de Noordzeekust viel extreem veel regen. Het was met 80 tot 100 millimeter een hoeveelheid die normaal gesproken in een maand valt.

"We hebben prachtige gemalen, maar tegen dit soort extremiteiten is niets opgewassen", zegt een woordvoerder. "Er zijn landbouwpercelen waar een behoorlijke laag water op staat, andere gebieden zijn drassig. En omdat het waterpeil in de sloten ook hoog staat, kan het water niet weg." Volgens de woordvoerder kreeg het waterschap vanochtend veel telefoontjes van boeren vanwege de wateroverlast.

Het hoogheemraadschap zet de gemalen in om het waterpeil in sloten te laten zakken, zodat daar ruimte ontstaat om het water weg te voeren. Normaal gesproken lukt dat met alleen de gemalen, maar nu worden op acht locaties dus ook noodpompen ingezet. Daarnaast zijn er ook boeren die zelf noodpompen tevoorschijn hebben gehaald. Het 'boezemsysteem', dat bestaat uit grote vaarten en kanalen, kan het water prima aan.

Pompen wat je pompen kan

"Er staat wel vaker water op het land, maar nu staan de gewassen erop, dus je wilt voorkomen dat het verrot", zegt de woordvoerder. "Er staat een groot gebied onder water of het is erg drassig. We kunnen niet pompen op het land zelf, maar wel in de sloten."

Het hoogheemraadschap verwacht de noodpompen nog wel een paar dagen nodig te hebben. Mocht er de komende dagen meer regen vallen, dan heeft het hoogheemraadschap nog meer noodpompen. "Het is alle hens aan denk, pompen wat je pompen kan", zegt de woordvoerder.

Ook in het stedelijk gebied waar het hoogheemraadschap actief is, was er gisteren veel overlast: