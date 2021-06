Het systemische probleem achter de dood van dieren bij stalbranden

Zo'n 220 kalveren kwamen afgelopen dinsdag om het leven bij een stalbrand in Gelderland. Eerder deze maand stierven 4600 varkens in een vlammenzee bij een boerderij in Limburg. Jaarlijks leiden stalbranden in Nederland gemiddeld tot 143.000 dode dieren en dat aantal stijgt.

Al die runderen, kippen en varkens verbranden levend, stikken in de rook of overlijden aan verwondingen. "Ze creperen en sterven een ontzettend pijnlijke dood", zegt hoogleraar bio-ethiek Bart Gremmen (WUR).

Ondanks alle beschikbare technieken waren er sinds 2012 per jaar gemiddeld 17 stalbranden met dierlijke slachtoffers. "Het is een systemisch probleem wat al lang speelt."

'Amper adviezen overgenomen'

Brandveiligheid voor veedieren is tussen 2012 en 2020 gedaald, concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in maart. "Van de in de loop der jaren aanbevolen maatregelen om het dierenleed door stalbranden te beperken zijn er vrijwel geen overgenomen, laat staan uitgevoerd", vermeldt het rapport. Het draaide volgens de Raad vooral om vrijblijvende adviezen en economische overwegingen. Het voorkomen van stalbranden heeft bij boeren en de overheid geen prioriteit, concludeerde de OVV toen.

Demissionair minister Schouten (Landbouw) heeft erkend dat er andere aanpak nodig is. Ze zegt dat de overheid meer verantwoordelijkheid gaat nemen. Maar hoe is het probleem ontstaan en wat is de oplossing?