Honderden kalveren dood bij schuurbrand in Elspeet

In Elspeet zijn 220 kalveren ongekomen bij een brand op een boerderij. 355 kalveren konden gered worden. De brand brak rond 14.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. De brandweer had het vuur een half uur later onder controle, maar toen waren al drie van de zeven stallen op het terrein uitgebrand.

Bezoekers van de naastgelegen camping vertellen aan Omroep Gelderland dat ze het zagen gebeuren. "We waren de voortent aan het opzetten en toen zagen we opeens rook", zegt Joop Bos. "We hebben de campingbaas gebeld, want we wisten niet hoe deze straat heette."

"Er was heel veel zwarte rook", zegt zijn schoonzus Gea Bos. "Ze maakten de schuren open en toen kwamen al die kalveren er uit. Met moeite, hoor. Ze hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel."

De familie Bos hielp mee de kalveren te vangen. "Ze liepen hier in het weiland allemaal rond en ook aan de rand van de camping", zegt Joop Bos.

Oudere stal

Burgemeester Van de Weerd van Nunspeet ging ook naar de brand toe. "Het was een wat oudere stal", zegt hij. "Het was even een heel heftige brand. Dat zie je vaak in stallen, dat het isolatiemateriaal vlam vat en dan is er geen houden meer aan."

Hij is blij met de inzet van iedereen. "Complimenten aan de brandweer dat ze zo snel aanwezig waren. Verder zijn we heel erg dankbaar voor de campinggasten die met man en macht hebben geholpen om de kalveren uit de stal te krijgen. Dat heeft heel veel kalveren gered."