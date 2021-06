Politie zoekt duo na brand in Poolse supermarkt Panningen

In een Poolse supermarkt in het centrum van Panningen is vanochtend brand uitgebroken. Niemand raakte gewond, wel was sprake van materiële schade. De politie onderzoekt oorzaak, mogelijk is het vuur aangestoken.

De melding van de brand kwam rond 03.40 uur, meldt 1Limburg. Volgens de politie zijn er eerst steekvlammen gezien. Dat kan duiden op brandstichting. Vlak nadat de brand ontstond, vluchtten twee mensen op een scooter. De politie in het Limburgse dorp is nog op zoek naar het duo.

Ronde de jaarwisseling was sprake van een reeks aanslagen op Poolse supermarkten. In december werd tot vier keer toe brand gesticht in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk. Begin januari kwam daar de aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg bij. In maart en april werd brand gesticht in een en dezelfde Poolse supermarkt in Rotterdam.

Geen mededelingen

Begin deze maand zijn vier Amsterdammers opgepakt in de leeftijd van 20 tot 26 jaar op verdenking van de brandstichtingen rond de jaarwisseling. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt en de verdachten in beperkingen zitten, worden er op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen gedaan, meldt het OM.

In januari werd al een 19-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte.

Voor het onderzoek naar de ontploffingen en de brandstichtingen heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld, waarin rechercheurs uit verschillende eenheden met elkaar samenwerken. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat het om gecoördineerde acties tegen de supermarkten gaat. De meeste supermarkteigenaren zijn overigens van niet-Poolse afkomst.