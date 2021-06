Grootste versie van Boeing 737 MAX maakt testvlucht

Het grootste model uit de 737 MAX-groep, de MAX 10, van vliegtuigbouwer Boeing, is vandaag begonnen aan zijn eerste testvlucht. Daarmee is een nieuwe grote stap gezet in de terugkeer van het vliegtuigtype, waarvoor na twee dodelijke ongelukken een langdurig vliegverbod gold.

Rond 19.00 uur Nederlandse tijd vertrok het vliegtuig van een vliegveld in de omgeving van Seattle, in de Amerikaanse staat Washington, waar Boeing een grote productievestiging heeft.

Het model MAX 10 is het eerste 737-vliegtuig dat een proefvlucht maakt sinds de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten weer toestemming gaven om te gaan vliegen met het type. De 737 MAX-toestellen staan sinds het voorjaar van 2019 wereldwijd aan de grond na twee ongelukken binnen enkele maanden.

Hier de beelden van de opstijgende MAX 10: