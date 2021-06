Productie gele boekjes opgeschroefd naar 100.000 per dag

Vanwege de grote vraag naar gele boekjes om coronavaccinaties te registreren, schroeft uitgeverij SDU de productie vanaf dinsdag op naar 100.000 per dag. Volgens de uitgever worden dagelijks gemiddeld 30.000 tot 40.000 gele boekjes besteld. En omdat het bedrijf dat niet gewend was, liepen de levertijden op.

"We zijn op alle vlakken met man en macht aan het werk", zegt Willeke de Groot, directeur overheid bij SDU. "Onze drukker gaat in ploegendiensten werken en het distributiecentrum draait op volle toeren."

Het bedrijf heeft ook de handen vol aan de administratieve verwerking van alle bestellingen en het contact met de klanten. "Normaal hebben we bijna alleen contact met andere bedrijven. Nu krijgen we dagelijks 400 telefoontjes van klanten die vragen hoe het met hun bestelling gaat."

SDU heeft vanwege de drukte negen extra klantenservicemedewerkers aangetrokken.

Via boekhandels

Niet alleen de drukker voert het tempo volgende week op. De gele boekjes moeten ook sneller worden verspreid, doordat SDU via het Centraal Boekhuis aan de boekhandels en ANWB gaat leveren. Tot nu toe bestelden veel klanten de boekjes rechtstreeks bij de uitgever.

De Groot verwacht dat de aangepaste verspreiding binnen een week op gang komt en ze gaat ervan uit dat de achterstanden hierna snel worden weggewerkt.

Coronapaspoort

De run op gele boekjes komt doordat reizigers in veel landen een bewijs van vaccinatie moeten laten zien, om zo een verplichte coronatest of quarantaine te ontlopen. Aanvankelijk weigerden sommige GGD's om de coronavaccinaties in de boekjes te noteren, maar sinds anderhalve week kan dat wel overal.

De EU-lidstaten hebben afgesproken dat reizigers vanaf 1 juli de grens kunnen passeren met een Europees covid-reiscertificaat, dat is voorzien van een QR-code. Alleen een paar landen accepteren ook het stempel in het gele boekje als bewijs van vaccinatie.