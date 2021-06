Wekdienst 18/6: Persconferentie over versoepelingen • Verkiezingen in Iran

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet houdt vanavond om 19.00 uur een persconferentie over mogelijke versoepelingen. Dan wordt waarschijnlijk aangekondigd dat de mondkapjesplicht wordt afgeschaft als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden, en dat het advies om thuis te werken vervalt.

Iraniërs kiezen een nieuwe president, maar de keuze is beperkt. Van de 600 aanmeldingen waren er slechts zeven kandidaten die zich uiteindelijk verkiesbaar mochten stellen. Daarvan zijn er nu vier over.

Bij het Gerechtshof Den Bosch begint het hoger beroep in de zaak-Nicky Verstappen met een pro-formazitting. Jos B. werd eerder tot 12,5 jaar cel veroordeeld. B. en het OM gingen daar daar beiden tegen in beroep.

Theaterfestival De Parade reist voor de dertigste keer door 't land, vanwege de coronapandemie in aangepaste vorm. Onder anderen Lucky Fonz III, Kiki Schippers en Het Zuidelijk Toneel zullen te zien zijn.

Wat heb je gemist?

In verschillende steden zijn mensen de straat opgegaan om de tweede zege van Oranje op het EK voetbal te vieren, zoals Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het onder meer op de Marktweg kort uit de hand, waar koning Willem-Alexander vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek had gebracht. Een aantal mensen is opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje lichtgewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden.

Nederland won de wedstrijd tegen Oostenrijk met 2-0 en is door naar de achtste finales.

Ander nieuws uit de nacht:

Opnieuw Israëlische aanvallen op Gaza na brandballonnen: Aan beide kanten zouden geen gewonden zijn gevallen. Eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza; ook toen reageerde Israël met bombardementen.

SER: kwaliteit onderwijs onvoldoende, corona vergroot kansenongelijkheid: De kwaliteit van het onderwijs is volgens de belangrijkste adviesraad van de politiek nu onvoldoende, onder meer door het lerarentekort en volle klassen. Ook vindt de SER dat kinderen pas later op de middelbare school moeten worden geselecteerd op niveau.

In Nederland minder faillissementen, in veel EU-landen juist meer: Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar. In veel landen is volgens het CBS en Eurostat minder coronasteun dan in Nederland.

En dan nog even dit:

Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021.