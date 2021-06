Sint-Maarten krijgt toch weer coronasteun

Na veel gesteggel kan Sint-Maarten rekenen op nieuwe coronasteun van Nederland. Demissionair staatssecretaris Knops heeft er genoeg vertrouwen in dat de problemen rond het vliegveld worden opgelost, meldt hij aan de Tweede Kamer.

Eerder sprak hij zijn grote zorgen uit over het vliegveld en schortte hij uitbetaling van de steun op. Er zou geen sprake zijn van 'goed bestuur' door de luchthaven en het herstel zou niet genoeg van de grond komen. Het vliegveld werd in 2017 ernstig beschadigd door orkaan Irma.

Volgens de staatssecretaris gaat het nu de goede kant op. Dat betekent dat het vijfde steunpakket alsnog wordt toegekend. Het gaat om een bedrag van 19 miljoen euro. Knops erkent dat de steun spoedeisend is, "mede in het licht van de inmiddels zeer sterke negatieve liquiditeitspositie van Sint-Maarten".

'Ambtenaren anders niet uitbetaald'

Knops schrijft dat de regering van Sint-Maarten zonder steun eind deze maand niet meer in staat is de ambtenaren uit te betalen. Bovendien zouden loonkostensubsidies op losse schroeven komen, met mogelijke faillissementen tot gevolg.

Eerder werd de steun al opgezet nadat Sint-Maarten Nederland van racisme had beschuldigd. Dat is uitgepraat. Sint-Maarten is een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk.