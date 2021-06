"Groningen heeft de schoonste lucht van Nederland"

De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap (EEA) in een groot onderzoek naar schone lucht in Europese steden. De inwoners van het Zweedse Umeå ademen de schoonste lucht van Europa in. De bewoners van het Poolse Nowy Sacz de meest vervuilde.

In totaal werden 323 Europese steden door de EEA onderzocht. Groningen staat op plaats 32. Van de negen onderzochte Nederlandse steden met meer dan 50.000 inwoners scoort Amsterdam veruit het slechtst (plek 182) en daarna Nijmegen (plek 136) vanwege "matige" luchtkwaliteit. Volgens de EEA zit het wel goed in Den Haag, Heerlen, Enschede, Breda, Utrecht en Rotterdam.

Het EEA gebruikt de gegevens van meetstations die in de Europese steden hangen en onderzoekt de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide. Veel steden in Italië en Polen domineren de onderkant van de lijst. Volgens het EEA gaat het steeds beter met de Europese luchtkwaliteit.