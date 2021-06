Architecten slepen Museum Boijmans voor de rechter vanwege sloopplannen

Het Belgische architectenbureau Robbrecht & Daem begint een rechtszaak tegen Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De architecten zijn het er niet mee eens dat de glazen zijvleugel van het museum, die zij hebben ontworpen en die in 2003 is aangebouwd, wordt gesloopt.

Het museum wordt grondig gerenoveerd en is om die reden tot 2028 dicht. Onder meer de elektriciteitsvoorziening wordt vernieuwd en er wordt asbest verwijderd. Maar naast deze noodzakelijke aanpassingen willen het museum en de gemeente Rotterdam de sluiting aangrijpen voor een nog grotere verbouwing met onder meer een deel nieuwbouw. Architectenbureau Mecanoo heeft daar een plan voor gemaakt. De glazen zijvleugel van Robbrecht & Daem, die 17 miljoen euro heeft gekost, komt in dat plan niet meer voor en moet dus tegen de grond.

Tot nu toe is het benodigde geld voor de uitgebreidere versie van de verbouwing niet rond en is alleen gestart met de noodzakelijke werkzaamheden. Als de grotere verbouwing doorgaat, kost dat zo'n 75 miljoen euro extra. Donderdag wordt in de gemeenteraad van Rotterdam gestemd over de verbouwplannen.

'Slecht verhaal'

De sloopplannen, die in het voorstel van het college zijn opgenomen, zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de Belgische architecten. Zij vinden het vreemd dat er geen goede reden is gegeven waarom het gebouw niet behouden kan blijven. "We hebben aldoor gevraagd waarom en wat er niet deugt aan het gebouw, maar het bleef onduidelijk. Wat we hoorden is een slecht verhaal", vertelt advocaat Arnout Groen aan de regionale omroep Rijnmond.

"Dit soort dingen zijn voor de architecten natuurlijk moeilijk. Die hebben het gebouwd en daarmee weggegeven aan het museum om het te gebruiken. De verbondenheid eindigt daar eigenlijk, maar omdat ze zien dat er zo mee omgesprongen wordt voelen ze zich geroepen om ervoor op te komen", zegt Groen.

De advocaat wijst er bovendien op dat de vleugel in 2003 juist is gebouwd om Boijmans klaar voor de toekomst te maken. De Belgische architecten willen daarom dat er gekeken wordt naar een alternatief plan, waarbij hun vleugel gewoon blijft staan.

Wanneer de rechtszaak dient, is nog niet bekend. Het museum was woensdagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.