'Greenpeace-activist in EK-stadion riskeerde neerschieten door scherpschutters'

De Greenpeace-activist die gisteren voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk op het veld landde, liep het risico om door scherpschutters te worden uitgeschakeld. Dat heeft de Beierse minister Joachim Herrmann gezegd tegen de Duitse krant Bild. "Doordat de tekst 'Greenpeace' op de parachute stond, heeft men de scherpschutters niet laten ingrijpen."

Volgens de CSU-minister van Binnenlandse Zaken had het incident in de Allianz Arena in München heel anders kunnen aflopen voor de 38-jarige paraglider. "Als de politie een andere inschatting had gemaakt, dat het mogelijk een terroristische aanslag kon zijn, dan had de piloot zijn actie misschien met zijn leven moeten bekopen."

Als de politie hem inderdaad had neergeschoten, dan was dat volgens Herrmann in deze situatie gerechtvaardigd geweest. De deelstaatminister noemt de protestactie volstrekt onverantwoord. "Dit heeft helemaal niets te maken met weldoordachte milieubescherming."

Zo kwam de paraglider gisteravond het stadion binnenvliegen: