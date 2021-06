Moskou wil vaccinatieplicht voor 60 procent dienstverlenende sector

Het bestuur van de Russische hoofdstad Moskou wil 60 procent van de mensen die in de dienstverlening werken verplichten zich te laten inenten met een coronavaccin. Burgemeester Sergej Sobjanin meldt op zijn website dat er een decreet is uitgevaardigd.

De verplichting geldt voor sectoren waarin contact met mensen onvermijdelijk is, van sportscholen tot schoonheidssalons en van horeca tot vervoer en gemeentelijke diensten. "Als je in een organisatie werkt die mensen bedient, dan is het in een epidemie zeker niet alleen je eigen zaak, welke persoonlijke beschermingsmiddelen je ook gebruikt."

Medeplichtig

Sobjanin zegt dat het een persoonlijke keuze is als iemand gevaccineerd wil worden "als je alleen maar thuis zit". "Bescherm jezelf of hoop dat alles goed komt", schrijft hij.

"Maar wanneer je de openbare ruimte betreedt en in contact komt met andere mensen, vrijwillig of ongewild, word je medeplichtig aan eventuele verspreiding van het virus."

De besmettingscijfers in Rusland lopen al een tijdje op. De afgelopen dag werden er bijna 14.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee komt het totaal op meer dan vijf miljoen.

In totaal zijn er ruim 127.000 coronapatiënten overleden. Gisteren kwamen er bijna 400 sterfgevallen bij, waarvan 70 in Moskou. "Zo'n dood wens je niemand toe", schrijft de burgemeester. "De meeste van deze mensen zouden niet eens ziek zijn geworden als ze het coronavaccin op tijd hadden gekregen."

Auto's verloten

Vorige week kondigde de burgemeester aan dat hij auto's gaat verloten onder mensen die gevaccineerd zijn. Hij gaat vijf auto's weggeven van elk zo'n 11.500 euro.

Sobjanin doet dat omdat hij vindt dat er te weinig animo is onder inwoners van Moskou om zich te laten vaccineren. Een paar weken geleden zei hij nog dat pas zo'n 1,3 miljoen van de ruim 12 miljoen inwoners een eerste prik hebben gehad.