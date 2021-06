Cyprus, Kroatië, Zwitserland en Griekse eilanden op geel

Vanaf morgen zijn er weer vakanties mogelijk naar meer gebieden in Europa. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het reisadvies voor Cyprus, Kroatië (behalve de noordelijke regio rond de hoofdstad Zagreb), Liechtenstein en Zwitserland van oranje naar geel gaat.

Hetzelfde geldt voor de Griekse Zuid-Egeïsche eilanden, zoals Kos, Mykonos en Rhodos. Die waren eerder al geel, maar dat werd eind vorige maand teruggedraaid omdat de coronasituatie plots was verslechterd. Maar volgens Buitenlandse Zaken is het aantal besmettingen inmiddels weer voldoende gedaald.

Nog wel beperkingen mogelijk

Omdat de landen en gebieden nu geel worden, zijn vakanties ernaartoe vanaf morgen weer mogelijk zonder dat reizigers bij terugkeer in Nederland een test moeten ondergaan of in quarantaine zouden moeten. Wel is het mogelijk dat de landen zelf nog inreisbeperkingen opleggen aan Nederlanders.

Morgen gaan IJsland, Polen en Roemenië van geel naar groen, wat betekent dat er geen veiligheidsrisico's meer zijn.