'Aantal huishoudens dat betaalt voor meerdere videodiensten groeit'

De keuze is gegroeid sinds 2019 en de verwachting is dat het aanbod verder wordt uitgebreid. Daarbij moet worden gedacht aan Amerikaanse diensten HBO Max (WarnerMedia), Paramount+ (CBS) en Peacock (NBC). Of en wanneer deze platforms ook voor Nederlandse kijkers beschikbaar komen, is vooralsnog onduidelijk.

Daarnaast roept het ook de vraag op hoelang al deze diensten los van elkaar blijven bestaan. Is er zo veel ruimte in de markt? De kans bestaat dat er op een gegeven moment consolidatie ontstaan: spelers die fuseren of die andere partijen overnemen. Een voorbeeld daarvan is WarnerMedia: tot voorkort was dat bedrijf in handen telecomgigant AT&T en gaat nu fuseren met Discovery.

Wisselen van dienst

"De kans bestaat dat mensen straks vaker gaan wisselen van dienst", zegt Wijkman. "Dan heeft Netflix weer een leuke serie en de volgende maand stap je over op Amazon." De onderlinge concurrentie wordt daarmee groter, evenals het aanbod.

Het wordt de kunst om de kijker voor je te winnen. En daarvoor is content nodig. Zo pompt Netflix al jaren miljarden dollars in de productie van eigen films en series. Disney+ kondigde eind vorig jaar aan veel meer Marvel- en Star Wars-series te gaan maken, maar verhoogde ook de prijzen van het abonnement.

Netflix probeert ook op andere manieren kijkers aan zich te binden, bijvoorbeeld in de periode tussen het uitbrengen van seizoenen van series. Bloomberg schreef maandag dat het videoplatform nadrukkelijk aan het inzetten is op producten rond bepaalde films en series. Zo werkt het aan een kledinglijn en evenementen rond het kostuumdrama Bridgerton. Ook kijkt het naar de productie van podcasts en games.