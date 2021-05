Waarom Amazon miljarden neerlegt voor filmstudio die bijna 100 jaar bestaat

Je ziet een bepaald kledingstuk of ander product in je favoriete film of serie en kan dit vervolgens via een webwinkel aanschaffen. "Ik ben bijvoorbeeld altijd fan geweest van hoe Jessica Pierson zich kleedde in de advocatenserie Suits, ik zou best ook zo'n jurk willen hebben", zegt Van Eeden.

Amazon krijgt met de aankoop ook een stevigere positie in Hollywood en wordt een belangrijkere concurrent voor Netflix en Disney+. Filmjournalist Van den Berg beschrijft die wereld als een mammoettanker die, onder invloed van techbedrijven, al langere tijd langzaam van koers verandert. Er komt een nieuw evenwicht, zegt hij.

Onlangs kwam De Oost uit, een Nederlandstalige oorlogsfilm over militairen in Nederlands-Indië, die te zien is op Prime Video en, als het weer kan, ook in de bioscoop: