Marokko opent grenzen voor reizigers, maar er zijn nog veel vragen

De Marokkaanse grenzen zijn vandaag weer opengegaan voor reizigers uit het buitenland. Dat is goed nieuws voor Nederlanders die familie in het Noord-Afrikaanse land willen bezoeken; veel mensen hebben familieleden en vrienden al meer dan een jaar niet kunnen zien.

Er gelden nog wel wat voorwaarden voor reizigers. Bij binnenkomst moeten mensen een negatieve PCR-test laten zien, die niet ouder is dan 48 uur. Een vaccinatiebewijs is ook voldoende, mits de laatste vaccinatie minstens twee weken geleden is gezet.

Massaal naar Marokko

De belangrijkste reden om de grenzen nu te openen, is de zomervakantie, zegt correspondent Samira Jadir in het NOS Radio 1 Journaal. "De Marokkaanse diaspora, met name in Europa, heeft massaal aangegeven heel graag op vakantie naar Marokko te willen. De afgelopen maanden hebben mensen met smart op dit nieuws gewacht."

Dat het verlangen om weer naar Marokko te reizen onder grote groepen mensen in Nederland heerst, ziet ook Mustapha Barbouch, eigenaar van reisbureau Rif Reizen in Den Haag. "Het is gigantisch druk. We hebben gisteren onze zaak moeten sluiten omdat het systeem overbelast was. Er stonden honderd mensen voor de deur. Het is echt chaos in de Marokkaanse gemeenschap."

En die chaos wordt versterkt doordat mensen niet geheel gerust op reis kunnen, zegt Barbouch. Reizigers lopen namelijk het risico dat ze vast komen te zitten in Marokko, als het land besluit de grenzen weer te sluiten. "Mensen zitten dus met een dubbel gevoel, maar veel reizigers durven het toch aan", zegt Barbouch.

In Marokko geldt sinds maart vorig jaar de noodtoestand. Daarmee heeft de regering de macht om uitzonderlijke maatregelen te nemen, zoals het invoeren van een reisverbod. "Marokko is heel onvoorspelbaar", zegt Jadir. "Vorig jaar in de zomervakantie hebben ze mensen de garantie gegeven dat ze het land weer uit mochten, maar dat is dit jaar niet het geval. Daar houden mensen dus rekening mee."