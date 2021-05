Marokko versoepelt regels voor Marokkaanse reizigers, maar vakantie zit er nog niet in

Marokkanen die in het buitenland gestrand zijn, kunnen onder voorwaarden weer Marokko in. Voor Marokkaanse Nederlanders is het nog altijd niet toegestaan om het land te bezoeken voor vakantie of familiebezoek.

De vier voorwaarden zijn: een negatieve PCR-test die minder dan 48 uur oud is, een toestemmingsverklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het Marokkaanse grondgebied te verlaten, een verklaring op erewoord dat in overeenstemming met de regels is gehandeld, en een betalingsbewijs van een door de regering aangewezen hotel. Met die vier documenten kunnen Marokkanen hun eigen land weer in.

Deze aanpassing is bedoeld voor Marokkanen die in Marokko wonen, er werken of ernaartoe moeten voor een begrafenis. "Vakantie vieren voor Marokkaanse Nederlanders zit er nog steeds niet in", zegt Marokko-correspondent Samira Jadir. "De regering wil het reisverbod vanuit Nederland nog niet opheffen."

Niet veel besmettingen

Sommige mensen proberen het land binnen te komen via een ander land, zoals Tunesië of Dubai. "Maar dat mag eigenlijk ook niet, dus je neemt een groot risico als je het op die manier probeert", zegt Jadir. Op de site van de Rijksoverheid in het reisadvies voor Marokko wordt hier ook voor gewaarschuwd.

In Marokko geldt sinds 19 maart vorig jaar een 'noodtoestand'. Liefst 14 keer is die noodtoestand verlengd, waarmee de regering een wettelijk kader heeft om uitzonderlijke maatregelen te nemen in de strijd tegen covid-19, zoals het het afsluiten van wijken of steden, het invoeren van reisverboden of de inzet van het leger.

Volgens Jadir zijn de besmettingscijfers niet eens zo heel alarmerend. "Er komen volgens het ministerie van Volksgezondheid ongeveer 300 besmettingen per dag bij. Dat is weinig voor een land van 36 miljoen inwoners, al zou het ermee te maken kunnen hebben dat er niet veel getest wordt."

Kleine versoepelingen

De noodtoestand, die op maandag 10 mei zou aflopen, is onlangs verlengd tot 10 juni. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht, al is de verwachting dat die na afloop van de ramadan (12 mei) later ingaat: niet om 20.00 uur maar om 23.00 uur.

Voorlopig is Marokko nog voor veel reizigers afgesloten en is het zoeken naar kleine versoepelingen. Het vliegverbod is teruggebracht naar 41 landen, waar dat er tot voor kort 54 waren.

Vanaf 21 mei gaan er onder voorwaarden weer rechtstreekse vluchten van Nederland naar Marokko. "Voor die reizigers geldt nog steeds dat ze in Marokko moeten wonen, werken of er voor een uitvaart moeten zijn", benadrukt Jadir.