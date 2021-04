Zin in zomervakantie? Deze landen staan er wel/niet voor open

Italië

In Italië is nog veel onduidelijkheid over de zomer. Momenteel moeten buitenlandse toeristen bij een bezoek aan het land vijf dagen in quarantaine. Dat geldt sowieso nog tot 15 mei, voor daarna is nog niets bekendgemaakt.

Marokko

Ook buiten de EU worden voorbereidingen getroffen. In Marokko is nog veel onduidelijk. "Zo is het niet zeker dat de grootschalige operatie Marhaba, waarmee de Marokkanen die per auto naar Marokko reizen worden opgevangen, dit jaar doorgaat", zegt correspondent Samira Jadir. Er worden wel voorbereidingen getroffen in verschillende havens.

Momenteel geldt een vliegverbod voor 54 landen, waaronder Nederland. Op 21 mei loopt deze maatregel af. Voor deze datum zal bekend worden gemaakt of de vliegverboden worden verlengd, zegt Jadir.

Turkije

In Turkije zijn toeristen nu al welkom, als ze een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Wel is er net een nieuwe strenge lockdown in Turkije begonnen, waarbij veel plekken dicht zijn en alcoholverkoop verboden is. Deze lockdownregels gelden overigens niet voor buitenlandse toeristen, zegt correspondent Mitra Nazar.

Dat was in december tijdens de vorige lockdown ook al het geval, is te zien in deze reportage van Nazar: