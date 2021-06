Verenigd Koninkrijk en Australië tekenen handelsakkoord, Australische boeren niet blij

Het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben een handelsakkoord gesloten. Het is het eerste akkoord van de Britten met het buitenland sinds de brexit.

Een handelsakkoord met Australië was voor de Britten een prioriteit. Ze willen hun zakelijke en diplomatieke banden in de Indo-Pacific-regio versterken.

Onduidelijk is nog waarover precies afspraken zijn gemaakt; de details worden later bekendgemaakt. Maar Australische boeren hebben al gezegd dat ze vrezen dat de afspraken ertoe leiden dat de importheffingen op Brits lams- en rundvlees worden geschrapt en ze daardoor failliet zullen gaan.

'Vooral symbolisch van belang'

De overeenkomst kwam tot stand na een gesprek tussen de Britse premier Johnson en zijn Australische ambtgenoot Morrison. De twee hadden elkaar in de marge van de G7-top in Cornwall ontmoet en spraken elkaar gisteren uitgebreid in Londen.

Het akkoord zou op de lange termijn bijna 600 miljoen euro opleveren. Volgens critici is de overeenkomst vooral symbolisch belangrijk.