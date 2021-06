Verdachte truckaanslag Canada aangeklaagd voor terrorisme

De man die vorige week in de Canadese stad London vier moslims doodreed met een pick-uptruck is aangeklaagd voor terrorisme. De politie zei al dat ervan werd uitgegaan dat de 20-jarige Nathaniel Veltman opzettelijk was ingereden op de familie omdat ze moslims waren. Veltman is ook vier keer beschuldigd van moord en één keer poging tot moord.

"Het is voor ons zeer belangrijk dat dit wordt benoemd als een terroristische daad", reageert de Canadese vicepremier Chrystia Freeland op de aanklacht. "En het is belangrijk voor ons om te zien wat een verschrikkelijke dreiging witte suprematie is voor Canada en Canadezen."

Ook vrienden van de familie onderstrepen het belang van de aanklacht. "Dit was het juiste om te doen", zegt familievriend Saboor Khan tegen de Canadese krant The Globe and Mail. Hij zegt dat hij van veel mensen om zich heen hoort dat ze bang zijn om hun huis te verlaten sinds de aanslag. De autoriteiten zeiden vorige week al dat Veltman voor zover bekend alleen heeft gehandeld.

Drie generaties

Leden van drie generaties van de familie Afzaal kwamen bij de aanslag om het leven. De 46-jarige Salman en zijn vrouw Madiha (44), hun 15-jarige dochter Yumna en de moeder van Salman, Talat (74) werden gedood tijdens hun avondwandeling. De 9-jarige Fayez overleefde de aanslag, maar ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

De bestuurder van de truck, Veltman, werd kort na zijn daad aangehouden op een parkeerplaats van een winkelcentrum in de buurt. Waarom de politie al snel na de aanslag sprak van opzet, is niet verduidelijkt bij de aanklacht.

De 20-jarige verdachte verscheen vandaag kort voor de rechter. Hij vertelde dat hij zich op dit moment nog niet laat bijstaan door een advocaat. Verdere details over de hoorzitting zijn nog niet bekendgemaakt. Volgende week maandag verschijnt Veltman opnieuw voor de rechter.