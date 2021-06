'Voldoende handtekeningen binnen voor extra partijcongres CDA'

Gisteren en vandaag hebben 500 leden van het CDA een petitie getekend waarin het bestuur van de partij wordt gevraagd een extra partijcongres uit te schrijven. De initiatiefnemers, van de stichting Sociale Christendemocratie, zeggen dat ze het verzoek morgen zullen indienen bij het bestuur.

Volgens de statuten is het bestuur verplicht om binnen acht weken zo'n extra congres uit te schrijven, als 1 procent van de leden daarom vraagt. Het CDA heeft ongeveer 37.000 leden.

Het congres moet gaan over de interne problemen van de afgelopen tijd en het opstappen van Kamerlid Pieter Omtzigt, zeggen de initiatiefnemers. "Bestuur en partijleider kunnen verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan."

Ook willen ze dat de leden zich kunnen uitspreken over de ontstane situatie en hoe daarmee om moet worden gegaan.

Rapport Spies

Vandaag bleek uit een rondgang van de NOS dat er veel onrust is onder de lokale afdelingen van het CDA. In het hele land worden de komende tijd praatsessies georganiseerd. Uit de rondgang bleek ook dat veel CDA'ers vinden dat eerst het rapport van oud-minister Spies moet worden afgewacht, die onderzoek deed naar de tegenvallende verkiezingsuitslag op 17 maart.

Het is ook de lijn van de partijtop om daarop te wachten, voordat er een partijcongres wordt uitgeschreven. Dat zou kunnen zonder afbreuk te doen aan de petitie, want het rapport van Spies wordt in de eerste helft van juli verwacht.