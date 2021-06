Industrie ziet de CO2-prijs snel oplopen: 'Het is een soort bitcoin'

Voor wie verduurzaming een warm hart toedraagt was de Europese CO2-prijs lang een doorn in het oog: die was laag. Sinds kort is dat veranderd. Waar een ton CO2 uitstoten jarenlang kon voor tussen de 5 en 10 euro, is het tarief inmiddels opgelopen tot 50 euro. Ook krijgt de Europese industrie geleidelijk minder gratis zogeheten CO2-emissierechten. Die zijn jarenlang ruimhartig uitgedeeld.

Minder gratis rechten en de prijsstijging betekenen voor onder meer olieraffinaderijen, de chemische industrie en Tata Steel in IJmuiden dat de CO2-prijs een financiële factor van belang wordt. De grootste uitstoters in Nederland zijn ieder goed voor miljoenen tonnen CO2 per jaar. Samen met zo'n 11.000 andere bedrijven in de Europese Unie vallen ze onder het Europese CO2-rechtensysteem (ETS).

"Ik verwacht dat bedrijven denken: shit, dit gaat de komende jaren behoorlijk mis", zegt onderzoeker Sander de Bruyn van CE Delft. In opdracht van klimaatorganisatie Carbon Market Watch berekende hij hoeveel de Europese industrie tussen 2008 en 2019 verdiende dankzij een overvloed aan gratis CO2-rechten. Deze week werd het rapport gepubliceerd. De Bruyn komt uit op een bedrag van 30 tot 50 miljard euro.