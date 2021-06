Overheid kan zelf veel doen om schade aan klimaat en milieu te voorkomen

De Nederlandse overheid kan zelf veel doen aan de schadelijke impact op het milieu van alle goederen en diensten die we gebruiken. 15 procent van die goederen en diensten worden door de overheid aangeschaft, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Als de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair moet zijn, zoals het kabinet wil, kan de overheid daar daarom zelf fors aan bijdragen, zegt het RIVM.

Zo kan de overheid bij leveranciers aandringen op duurzame alternatieven, zei onderzoeker Michiel Zijp in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze kan ook eisen dat een product lang meegaat of dat er een bepaalde hoeveelheid gerecyclede content in zit, of afspraken maken met een cateraar tegen voedselverspilling."

85 miljard euro

Het RIVM keek naar de situatie in 2019. De Nederlandse overheid kocht dat jaar voor 85 miljard euro aan goederen en diensten in. Dat is dus 15 procent van de totale inkoop van goederen en diensten die Nederland verbruikte.

De productie van deze goederen en diensten ging gepaard met 22 megaton aan CO2-emissies, zei RIVM-onderzoeker Zijp. Die droegen voor 18 procent bij aan de klimaatverandering veroorzaakt door Nederland. Het overheidsaandeel in het totale Nederlands grondstoffengebruik bedroeg 23 procent.

Productie van goederen en diensten legt beslag op land. Dat kan ten koste gaan van de biodiversiteit. Het overheidsaandeel in het landgebruik dat nodig was voor de voor Nederland bestemde goederen en diensten, bedroeg 9 procent.